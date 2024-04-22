Мэр Сургута уходит в отставку

Мэр Сургута Андрей Филатов уходит в отставку. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что принял такое решение по личным обстоятельствам. «Мотивы его внутренние, в нем нет политического либо другого внешнего подтекста», — сообщил Филатов.

Филатов занимал пост мэра города с февраля 2021 года. Он подчеркнул, что после отставки он остается в регионе и собирается сфокусироваться на новых проектах, которые, возможно, связаны с экономическим развитием территорий.

До этого пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что сообщения о том, что губернатор Антон Алиханов в ближайшее время покинет свой пост и пойдет на повышение, не соответствуют действительности. Таким образом он прокомментировал публикацию в газете «Ведомости», в которой со ссылкой на несколько источников сообщалось о скором переходе Алиханова на работу на федеральном уровне. При этом источники заявили, что перевод в Москву также ожидает губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главу Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее главу пресс-центра южной группировки ВСУ отправили в отставку.