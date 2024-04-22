В Петербурге школьницы получили травмы головы после поездки на электросамокате вдвоем

Петербурженки попали в больницу после катания на электросамокате. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Софийской улице. Школьницы пользовались средством передвижения вместе и в пути столкнулись с припаркованной машиной.

«Скорая увезла обеих в больницу с травмами головы, ушибами и ссадинами», – сообщается в публикации.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону, одна из семиклассниц не справилась с управлением, поэтому они обе влетели в автомобиль. В момент инцидента водителя в салоне не было.

На данный момент полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

В Петербурге езда на самокатах вдвоем запрещена. Недавно специалисты внедрили технологию «Антитандем», который выявляет нарушение. Если на электросамокате стоят два и более человека, система оповещает об этом пользователя. После повторного нарушения следуют санкции.

Ранее в Петербурге женщина на электросамокате сбила ребенка и скрылась.