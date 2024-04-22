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Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Карачаевске

МВД опубликовало видео с места нападения на полицейских в Карачаевске

МВД по Карачаево-Черкесской республике опубликовало видео с места нападения на полицейских в Карачаевске. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

На кадрах опубликованного видео видны следы от пуль на задней двери и стекле полицейской машины, которая стоит в гаражном кооперативе.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к вооруженному нападению на сотрудников», — говорится в сообщении.

На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия.

До этого по факту нападения на сотрудников полиции в Карачаевске возбуждено уголовное дело. Нападавшие похитили табельное оружие полицейских и патроны к нему. Было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов, а также хищение оружия и боеприпасов.

Ранее в Казани мужчина без видимых причин набросился на курьеров службы доставки.

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