В Ростове-на-Дону завершились полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» для семей из новых регионов, а также Кавказского и Южного федеральных округов, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Всего в полуфиналах приняли участие 1074 человека, а в финал попали 40 семейных команд.

«Можно только гордиться, что в разных регионах нашей страны столько дружных, крепких семей, где уважают и чтут традиции», — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В финал прошли 217 человек. Самому молодому финалисту 5 лет, а самому старшему – 86 лет.

Финальный этап конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом в Москве. Победителей объявят в День семьи, любви и верности 8 июля. Они получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейное путешествие.

Напомним, всего заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» подали 102 735 семейных команды из всех регионов России.