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В МВД рассказали о состоянии выжившего полицейского после нападения в КЧР

МВД: полицейский из КЧР, пострадавший при нападении, находится в тяжелом состоянии

Полицейский в Карачаево-Черкесии, пострадавший в результате нападения на патруль, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по республике.

22 апреля на наряд ГБР из трех человек напали в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка. Из трех сотрудников полиции выжил только один. Известно, что он получил огнестрельные ранения бедра и спины.

«Третий полицейский, находящийся в патруле, в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение», — рассказали в МВД.

После нападения на сотрудников полиции, злоумышленники похитили их табельное оружие, а также автоматы.

По всей республике ввели план «Сирена» и объявили сбор личного состава. Группу бандитов сейчас активно разыскивают.

До этого сообщалось, что в Тюменской области мужчина избил и укусил полицейского после задержания.

Ранее в Москве задержали иностранца после его нападения на сотрудницу МВД.

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