Россиянин обстрелял из ружья бывшую жену и ее подругу

В Бокситогорском районе местный житель устроил стрельбу под окнами дома бывшей жены. Об этом сообщает «47news».

Инцидент произошел в поселке Заборье, в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что под окнами ее дома стреляют. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили на улице мужчину с ружьем, который стрелял в женщину и ее подругу.

Злоумышленник был пьян, женщины не пострадали. 60-летний россиянин доставлен в отдел полиции, известно, что он был судим за незаконную вырубку леса и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Челябинска устроил стрельбу в коммунальной квартире и напал на соседа и его гостей. Мужчина снимал комнату, владелец квартиры жил в этой же квартире. В один из дней арендодатель собрал у себя компанию гостей, не предупредив об этом арендатора. Россиянин смог смириться с шумом, он дважды выстрелил в гостью и владельца квартиры, затем схватил металлическую швабру и избил ею мужчину. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Ранее в Ингушетии пьяный мужчина обстрелял из ружья машину с ребенком.