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В аэропорту Еревана задержали несколько рейсов

В ереванском аэропорту «Звартноц» задержали ряд рейсов из-за ремонта ВПП

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Jan Woitas/Global Look Press

В аэропорту «Звартноц» в столице Армении Ереване задержали 12 рейсов. Об этом сообщило издание Sputnik.

Задержки коснулись рейсов, которые прибывают из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Венеции, Кишинева и других городов. Корреспондент в Италии пояснил, что рейс из Венеции должен был приземлиться по расписанию в 10:00 (9:00 мск), но еще не вылетал.

Рейсы задержали в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, сообщила помощник главы Комитета гражданской авиации Армении Лилит Агабекян. Работы продолжатся до 13:30 (12:30 мск), после чего аэропорт вернется к привычному распорядку.

До этого аэропорт в городе Бодайбо в Иркутской области закрыли из-за размыва взлетно-посадочной полосы. По словам генерального директора аэропорта Валерия Грачева, пока воздушная гавань закрыта до вторника, 23 апреля. Приостановку ее работы могут продлить. Грачев добавил, что за два дня было задержано шесть пассажирских рейсов.

Накануне Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о закрытии этого аэропорта до 06:00 (01:00 мск) 22 апреля из-за непогоды.

Ранее аэропорт Калуги вновь заработал штатно.

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