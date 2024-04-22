В Петербурге подростка привезли в реанимацию с отравлением психотропом после курения вейпа

Школьница из Петербурга попала в реанимацию после того, как родители обратили внимание на ее странное поведение. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в микрорайоне Шувалово-Озерки. По словам родителей, накануне 15-летний подросток по неизвестной причине то злился, то веселился.

«По предварительным данным, мать связала это с вейпом – о том, что дочь курит, узнали недавно», – сообщается в публикации.

На следующий день школьнице стало плохо, ее госпитализировали с подозрением на острое ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом. Петербурженка находится в тяжелом состоянии.

Известно, что у подростка полная семья, каких-либо жалоб на родителей в правоохранительные органы не поступало.

До этого в Калининграде из дома сбежали две школьницы. Причиной произошедшего стала ссора с родителями, которые запрещали девушкам курить вейп. Подростки оставили записку, в которой заявили, что вернутся, только если семья будет жить по их правилам.

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