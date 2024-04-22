Зачетки и студенческие билеты российских студентов переведут в электронный вид

В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Пилотный проект пройдет на добровольной основе, он коснется: студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов», — уточнили в правительстве.

Документы при переводе в электронный формат появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. При этом возможность пользоваться бумажными аналогами сохранится.

До этого сообщалось, что в России начали внедрять электронные удостоверения ветерана боевых действий, позволяющие участникам специальной военной операции получать в беззаявительном порядке выплаты по линии военного ведомства, а также положенные им федеральные и региональные средства, специальные привилегии банков и другие льготы и услуги.

Ранее стало известно, что в электронный формат будут переводить документы об образовании.