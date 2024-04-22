Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зачетки и студенческие билеты российских студентов переведут в электронный вид

В РФ пройдет эксперимент по переводу студбилетов и зачеток в электронный формат

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.ru»

В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Пилотный проект пройдет на добровольной основе, он коснется: студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов», — уточнили в правительстве.

Документы при переводе в электронный формат появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. При этом возможность пользоваться бумажными аналогами сохранится.

До этого сообщалось, что в России начали внедрять электронные удостоверения ветерана боевых действий, позволяющие участникам специальной военной операции получать в беззаявительном порядке выплаты по линии военного ведомства, а также положенные им федеральные и региональные средства, специальные привилегии банков и другие льготы и услуги.

Ранее стало известно, что в электронный формат будут переводить документы об образовании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами