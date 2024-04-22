В Воронеже загорелся машиностроительный завод

Пожар произошел на территории машиностроительного завода в городе Воронеже. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В материале отмечается, что речь идет о предприятии «Эникмаш-В». Здание расположено по адресу Солнечная улица, 33.

По предварительной информации, огонь распространился на площади 3000 квадратных метров. Однако другие сведения, включая причину возгорания, к текущему моменту не поступали.

21 апреля в производственном здании, расположенном в подмосковном городе Орехово-Зуеве, произошел пожар. Огонь охватил строение, которое находится на улице Стачки 1885 года. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Позже стало известно об одном пострадавшем. Мужчину доставили в больницу с ожогами нижних конечностей.

В тот же день на территории одного из крупнейших рынков в городе Астрахани загорелись магазин и несколько торговых павильонов. Сначала пламя охватило крыши зданий, а затем распространилось дальше. Исходная площадь пожара составила 650 квадратных метров, но впоследствии достигла 1200 квадратных метров.

Ранее в Москве пять человек пострадали в результате пожара в сауне.