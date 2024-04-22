Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина почти сутки избивал и насильно удерживал в квартире знакомую

«78.ru»: в Петербурге мужчина насильно удерживал в квартире знакомую

close
100%
Depositphotos

В Петербурге в больницу пришла избитая женщина, она заявила, что подверглась нападению знакомого, который удерживал ее в своей квартире. Об этом сообщает «78.ru».

48-летняя жительница петербургского поселка Стрельна обратилась в приемный покой Николаевской больницы, медики диагностировали у пациентки закрытую травму грудной клетки, ушибы затылочной области и мягких тканей подвздошной области, подкожные гематомы рук и ног, гематомы и ссадины грудной клетки.

Россиянка заявила, что знакомый почти сутки удерживал ее насильно в квартире и избивал. По указанному адресу выехал наряд правоохранителей, но подозреваемый скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мужчина жестоко избил пенсионерку лопатой. 52-летний мужчина узнал о том, что 82-летняя местная жительница получила пенсию, и пришел к ней в дом с требованием отдать деньги. Когда пенсионерка отказалась, он взял деревянную лопату и начал ее избивать. Пенсионерку госпитализировали с множественными травмами головы, лица и конечностей. Подозреваемого в нападении мужчину задержали.

Ранее в Армавире пенсионерка избила соседа самурайским мечом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами