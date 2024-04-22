В Петербурге мужчина почти сутки избивал и насильно удерживал в квартире знакомую

В Петербурге в больницу пришла избитая женщина, она заявила, что подверглась нападению знакомого, который удерживал ее в своей квартире. Об этом сообщает «78.ru».

48-летняя жительница петербургского поселка Стрельна обратилась в приемный покой Николаевской больницы, медики диагностировали у пациентки закрытую травму грудной клетки, ушибы затылочной области и мягких тканей подвздошной области, подкожные гематомы рук и ног, гематомы и ссадины грудной клетки.

Россиянка заявила, что знакомый почти сутки удерживал ее насильно в квартире и избивал. По указанному адресу выехал наряд правоохранителей, но подозреваемый скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мужчина жестоко избил пенсионерку лопатой. 52-летний мужчина узнал о том, что 82-летняя местная жительница получила пенсию, и пришел к ней в дом с требованием отдать деньги. Когда пенсионерка отказалась, он взял деревянную лопату и начал ее избивать. Пенсионерку госпитализировали с множественными травмами головы, лица и конечностей. Подозреваемого в нападении мужчину задержали.

Ранее в Армавире пенсионерка избила соседа самурайским мечом.