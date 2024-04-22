В Эквадоре в день референдума об усилении борьбы с криминалом убили главу тюрьмы

В Эквадоре в день проведения референдума об усилении борьбы с криминалом убили главу тюрьмы города Портовьехо Дамиана Парралеса. Об этом сообщает портал Primicias.

По данным издания, Парралес обедал вместе с семьей, когда неизвестный несколько раз выстрелил ему в голову. Предварительно, нападавшие уехали на мотоцикле с места преступления.

На месте происшествия работают полицейские и подразделения вооруженных сил.

До этого издание Expreso сообщало, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за энергетического кризиса.

Целью этого решения является гарантия непрерывного «общественного электроэнергетического обслуживания».

6 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил министру иностранных дел страны Алисии Барсене приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Ранее Мексика приостановила дипотношения с Эквадором.