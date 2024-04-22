Пенсионерка из Хабаровска закидала камнями машину с матерью и ребенком

В Хабаровске пенсионерка, подкармливающая бродячих собак, поссорилась с соседкой и закидала ее машину камнями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сводка Хабаровск».

Инцидент произошел по улице Монтажная, во дворе жилого дома работала служба отлова бродячих собак. Местная жительница, подкармливавшая животных, решила, что отловщиков вызвала соседка

Пенсионерка набросилась на женщину с обвинениями, забросала ее машину камнями и залила ей лицо из перцового баллончика.

«Сначала она обрушила на нас поток угроз и криков, а вслед за этим начался «обстрел» нашего автомобиля камнями. Чувство страха и беспомощности лишь слабо передает наши переживания в тот момент», — рассказала женщина.

Пострадавшая получила химический ожог лица, ее полуторагодовалый ребенок, находившийся в машине, не пострадал. Хабаровчанка госпитализирована, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее на Урале дворники объявили бойкот из-за нападения пенсионерки с лопатой на их коллегу.