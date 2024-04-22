Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о крупной растрате денег в РЖД

Интерпол приостановил розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, который стал фигурантом дела о растрате 330 млн рублей в РЖД. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фигурантами по тому же делу являются бывший генеральный директор дочерней структуры РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Михаил Акулов, а также руководитель «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин.

По данным издания, РЖД выделили эту сумму на здание механизированной прачечной, которая должна была быть построена в Екатеринбурге. По версии следствия, ФПК и «Мехпрачечная» заключили договоры оказания услуг и инвестирования. По первому соглашению компания Шеянова незаконно получила «повышенный доход» из-за того, что ее расценки были на 5% выше тех, что предлагали другие контрагенты. По второму договору в Екатеринбурге должна была появиться новая прачечная, но ее так и не построили. Выделенные на проект 300 млн рублей в итоге похитили.

Международная полицейская организация заявила, что собирается проверить, обосновано ли уголовное преследование Шеянова. «Коммерсантъ» уточнил, что до этого прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу в отношении бизнесмена и направила материалы на дополнительное расследование.

Шеянова объявили в розыск в октябре 2022 года после заочного ареста по решению Мещанского суда в Москве.

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