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В Карачаевске возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции

СК: по факту нападения на полицейских в Карачаевске возбуждено уголовное дело

По факту нападения на сотрудников полиции в Карачаевске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал регионального следкома.

По данным ведомства, двое полицейских погибли, еще один находится в больнице с огнестрельным ранением бедра и спины.

Отмечается, что нападавшие похитили табельное оружие полицейских и патроны к нему. Было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов, а также хищение оружия и боеприпасов.

По данным Telegram-канала Mash Gor, подозреваемого в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии судили за участие в банде боевиков.

«Руслана Семенова (36 лет) из Правокубанского задержали в 2011 году. Он хранил у себя взрывчатку, делал и продавал холодное оружие, был членом радикальной группировки», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром в понедельник. По всей республике был введен план «Сирена» и объявлен сбор личного состава.

Ранее в Казани мужчина без видимых причин набросился на курьеров службы доставки.

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