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В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик выжил после падения из окна

«Е1»: в Нижнем Тагиле ребенка госпитализировали после падения из окна

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Haggardous50000/Shutterstock

В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают обстоятельства падения шестилетнего ребенка из окна второго этажа, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ильича, шестилетнего мальчика нашли под окнами жилого дома, ребенок выпал со второго этажа. По словами очевидцев, видимых травм пострадавший не получил, после осмотра ребенка поместили в детскую больницу.

По предварительным данным, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и тупую травму живота. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Перми маленький ребенок выпал из окна многоэтажки. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Дружбы, прохожие нашли под окнами маленького ребенка. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики не обнаружили у пострадавшего видимых травм и доставили его на обследование в детскую больницу. В квартиру, из окна которой выпал ребенок, соседи попасть не смогли, выяснилось, что родители крепко спали.

Ранее в Краснодаре около многоэтажки нашли выпавшего из окна 11-го этажа подростка.

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