В РФ за сутки сократилось количество подтопленных домов

Число подтопленных в России в результате паводка домов сократилось за сутки до 14 743. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, число подтопленных жилых домов в результате весеннего паводка в России продолжает сокращаться четвертый день подряд.

«В 190 населенных пунктах и 173 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что на 537 меньше, чем на утро 21 апреля, 29 тыс. приусадебных участков — на 735 меньше, чем утром в воскресенье», — поделился собеседник агентства.

Также подтопленными остаются 76 низководных мостов и 93 участка автомобильных дорог.

До этого в «Росводоканал Оренбург» сообщили, что в Оренбурге возобновили работу Ново-Сакмарского водозабора, где из-за подтопления трансформаторных подстанций прекращалась подача воды в жилые дома. Накануне из-за подтопления трансформаторных подстанций и отключения электроэнергии на Ново-Сакмарском водозаборе в Оренбурге перекрыли воду в микрорайонах Ростошинские Пруды и Подмаячный.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.