Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ за сутки сократилось количество подтопленных домов

ТАСС: число подтопленных в РФ жилых домов сократилось за сутки до 14 743

close
100%
«Ярослав Семенов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ярослав Семенов»

Число подтопленных в России в результате паводка домов сократилось за сутки до 14 743. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, число подтопленных жилых домов в результате весеннего паводка в России продолжает сокращаться четвертый день подряд.

«В 190 населенных пунктах и 173 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что на 537 меньше, чем на утро 21 апреля, 29 тыс. приусадебных участков — на 735 меньше, чем утром в воскресенье», — поделился собеседник агентства.

Также подтопленными остаются 76 низководных мостов и 93 участка автомобильных дорог.

До этого в «Росводоканал Оренбург» сообщили, что в Оренбурге возобновили работу Ново-Сакмарского водозабора, где из-за подтопления трансформаторных подстанций прекращалась подача воды в жилые дома. Накануне из-за подтопления трансформаторных подстанций и отключения электроэнергии на Ново-Сакмарском водозаборе в Оренбурге перекрыли воду в микрорайонах Ростошинские Пруды и Подмаячный.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами