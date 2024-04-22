Таксист с отверткой напал на подростка в Челябинской области

В Челябинске школьник подвергся нападению агрессивного водителя такси, мужчине не понравилось, что он слишком долго ждал ребенка около магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел возле супермаркета по улице Танкистов, женщина вызвала такси своем у сыну-подростку, который должен был привести продукты домой.

Мальчик задерживался из-за очереди на кассе, мать позвонила водителю такси и сообщила, что придется немного подождать. Мужчина возмутился, челябинка пообещала доплатить за длительное ожидание.

Мальчик вышел из магазина с питомцем и пакетами с едой, он едва успел открыть дверь в авто, как водитель начал на него кричать. Испуганный подросток захлопнул дверь машины, шофер окончательно вышел из себя и начал угрожать мальчику отверткой. Подросток успел сбежать от агрессивного мужчины. Обратилась ли семья в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее на Урале таксист после конфликта с пьяными пассажирами обрызгал их перцовкой.