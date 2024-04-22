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В Новосибирске ребенок попал в реанимацию из-за букета цветов

kp.ru: в Новосибирске ребенок отравился ландышами

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Depositphotos

В Новосибирске трехлетняя девочка оказалась в больнице из-за букета ландышей, ребенок съел ядовитый цветок. Об этом сообщает kp.ru.

О произошедшем рассказала мать трехлетней жительницы Новосибирска. По словам женщины, она купила букетик латышей на улице и принесла домой. В какой-то момент ее трехлетняя дочь заинтересовалась красивыми цветами, откусила лепесток и проглотила.

Спустя некоторое время девочке стало плохо. Родители вызвали скорую помощь, девочку поместили в отделение реанимации детской больницы.

«Один маленький букетик обернулся таким ужасом. Теперь нам предстоит наблюдение, ЭКГ и дальнейший контроль состояния», — поделилась мать пострадавшей.

Ландыш содержит сердечный гликозин, без своевременного оказания врачебной помощи отравление ландышем приводит к резкому замедлению сердечного ритма и остановке сердца.

Ранее четырехлетний ребенок отравился антидепрессантами в Петербурге.

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