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Россиянка рассказала про подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ в Москве

РИА Новости: обвиняемый в покушении на Прозорова был зарегистрирован в Орске

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Владимир Астапкович/РИА Новости/Агентство «Москва»

Владимир Головченко, которого задержали после подрыва автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве, зарегистрирован в Орске Оренбургской области, куда он приезжал с женой. Об этом рассказала РИА Новости местная жительница Светлана Арипова.

Арипова узнала Головченко по фотографиям и видео из суда. Женщина призналась, что знает такие подробности, потому что она же и оформила мужчине регистрацию в своем доме на Беломорской улице. Она вспоминает, что мужчина вместе с женой приезжал к своему деду, когда тот болел.

Спустя время Головченко перестал появляться в Орске и Арипова пыталась с ним связаться, чтобы снять с регистрации, но он до последнего не отвечал.

Авто Прозорова подорвали 12 апреля, бывшего сотрудника СБУ доставили в больницу. 16 апреля ФСБ задержала россиянина, который подозревается в подрыве автомобиля, — им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ Прозорова заминировал его автомобиль.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что подозреваемому в подрыве машины в Москве грозит пожизненное заключение.

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