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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Гидрометцентр РФ: в Москве в понеделник будет облачно и до +18°С

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Антон Денисов/РИА Новости

В Москве в понедельник ожидается облачная погода и до +18°С. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +16... +18°C. В ночь на вторник похолодает до +4°C. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

В Подмосковье в понедельник ожидается +14... +19°С. В ночь на вторник температура может опуститься до +2°С.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что среда будет самым холодным днем на этой неделе в Москве.

По его мнению, 24 апреля в столице ожидается самая низкая температура за всю неделю. Несмотря на это, отметил Вильфанд, температурный фон все равно будет на 1-2 °С выше нормы.

До этого Вильфанд говорил о значительном повышении с четверга температуры в Москве.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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