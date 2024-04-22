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В Томской области сообщили о новых подтоплениях из-за разлива Оби

Губернатор Мазур: в Могочино начались первые подтопления из-за разлива Оби

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Уровень воды в реке Обь в Томской области поднялся в районе села Могочино. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

По его словам, вода отступает в Молчаново. В Могочино же уровень воды растет. Там уровень поднялся на 115 см в сутки. Мазур отметил, что там есть первые подтопления. Он заявил, что в селе организован пункт временного размещения.

Днем 21 апреля сообщалось, что Обь может подтопить приусадебные участки в четырех населенных пунктах Колпашевского района Томской области.

До этого стало известно, что причиной резкого поднятия уровня воды в Оби на 107 см стал ледовый затор, возникший в Молчановском районе Томской области.

15 апреля отмечалось, что уровни воды рек Томь и Обь в течение суток повысились, превысив опасные отметки в двух пунктах наблюдения.

Ранее в Ингушетии была объявлена лавинная опасность.

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