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В российском городе из-за размыва полосы закрыли аэропорт

В иркутском городе Бодайбо из-за размыва полосы закрыли аэропорт

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Depositphotos

Аэропорт в городе Бодайбо в Иркутской области закрыт из-за размыва взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора аэропорта Валерия Грачева.

«Шел дождь, полоса в Бодайбо грунтовая, что делается с грунтом? Размывает», — сказал Грачев.

По его словам, пока воздушная гавань закрыта до вторника, 23 апреля. Приостановку ее работы могут продлить, сообщил Грачев.

Он добавил, что за два дня было задержано шесть пассажирских рейсов.

Накануне Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о закрытии этого аэропорта до 06:00 (01:00 мск) 22 апреля из-за непогоды.

Данный населенный пункт является центром золотодобычи Иркутской области.

На прошлой неделе аэропорт Владикавказа закрылся на кратковременный ремонт покрытия ИВПП — после удара молнии там образовалась яма.

До этого план «Ковер» был введен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Он действовал в течение получаса. Позже в пресс-службе воздушной гавани заявили, что уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было.

Ранее в МЧС России назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.

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