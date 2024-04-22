Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке за ночь существенно опустился

Уровень воды в Томи в Новокузнецке Кемеровской области снизился до 525 см. Этот показатель на 105 см ниже отметки опасного явления, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.

«Река Томь — 525 см (105 см до опасного [уровня]), река Томь (Абашево) — 503 см (125 см до опасного), река Кондома (Калтан) — 360 см (270 см до опасного), река Аба — 20 см (160 см до опасного)», — написал он.

По словам Кузнецова, такие данные представлены по состоянию на 08:00 (04:00 мск).

Чиновник также заявил об отсутствии подтоплений жилых домов. Вместе с тем он отметил, что условия жизнедеятельности населения не нарушены. Штаб Новокузнецка продолжает осуществлять мониторинг ситуации, добавил Кузнецов.

21 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что паводковая обстановка в регионе остается напряженной.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что в Новокузнецке объявили эвакуацию части жителей из-за паводка.

Ранее в Госдуме призвали вернуть деньги россиянам, построившим дамбу под Оренбургом.