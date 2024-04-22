В производственном здании в Подмосковье ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании по производству металлообработки в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«На месте проводятся замеры превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Превышений не выявлено», — заявили в министерстве.

Там добавили, что в тушении принимали участие 56 специалистов и было задействовано 19 единиц техники.

О пожаре в Орехово-Зуево стало известно вечером 21 апреля.

Возгорание случилось на улице Стачки 1885 года. Площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв. м. В результате ЧП пострадал один человек.

Накануне сообщалось, что пожарные успешно потушили возгорание на территории одного из крупнейших рынков в Астрахани.

Крыша магазина и торговые павильоны загорелись вечером в воскресенье. Исходная площадь возгорания составила 650 кв. м, затем увеличилась до 1,2 тысячи кв. м.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.