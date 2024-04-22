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В Магадане спасли рыбаков с поломавшегося ледового припая, одного — из воды

В Магадане эвакуировали более 15 рыбаков со льдины

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Пятнадцать рыбаков были эвакуированы спасателями с отколовшегося ледового припая в бухте Гертнера в Магадане, одного из них пришлось извлекать из воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павла Клочкова.

Отмечается, что спасатели предупреждали, что лед на припае в бухте Гертнера скоро разрушится. Так внезапно и произошло.

Люди побежали к берегу, но не все смогли выбраться самостоятельно.

«Мы эвакуировали пятнадцать человек. Один из них оказался в воде, получил переохлаждение и был доставлен в больницу. К счастью, на ледовом припае не было автомобилей», — рассказали спасатели журналистам.

19 апреля сообщалось, что в Хакасии с отколовшейся льдины спасли рыбаков. Трое мужчин вышли на хрупкий лед, который не выдержал нагрузки и откололся. По данным сотрудников экстренных служб, рыбаков стало уносить в сторону Красноярского края. Они связались со спасателями, те оперативно прибыли на место на судне с воздушной подушкой и эвакуировали мужчин на берег. Никто не пострадал, в медицинской помощи рыбаки не нуждались.

Ранее на Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми.

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