Следком возбудил дело после пожара в частном доме престарелых в Ленинградской области

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Ленинградской области, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления по региону.

В ночь на 20 апреля в ДНТ «Поляна-2» в пансионате для проживания престарелых людей и инвалидов произошел пожар. Пансионат был организован индивидуальным предпринимателем в частном жилом доме. В результате пожара пострадали 14 постояльцев и сгорело мансардное помещение. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им сейчас оказывается необходимая помощь.

Правоохранительными органами, говорится в заявлении, начаты необходимые следственные действия, в ходе которого будут установлены все обстоятельства пожара.

До этого сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве горит производственное здание на площади 1,2 тысячи кв. метров.

Ранее прокуратура начала проверку после пожара на рынке в Астрахани.