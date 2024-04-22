Названо число пострадавших в результате пожара в производственном здании в Подмосковье

Один человек пострадал в результате пожара в здании по производству металлообработки в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован с ожогами нижних конечностей.

Местная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.

О пожаре в Орехово-Зуево сообщалось вечером 21 апреля.

Возгорание случилось на улице Стачки 1885 года. Предварительно, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Отмечалось, что силы пожарных сосредоточены на ликвидации пожара и защите находящихся рядом строений.

До этого сообщалось, что кровля магазина и торговые павильоны загорелись в Астрахани, площадь возгорания составляет 650 квадратных метров.

Также сообщалось, что в Южном Бутово пять человек, среди которых младенец и семилетний мальчик, пострадали при пожаре в сауне в таунхаусе.

Ранее в Башкирии начали гореть леса из-за аномальной жары.