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Глава Российской кинологической федерации рассказал о правильном выгуле собаки

Кинолог Голубев: не нужно каждый раз гулять с собакой в разных местах

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что не следует гулять с собакой каждый раз в разных местах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голубева, лучше создать привычную обстановку, в которой питомец будет чувствовать себя уверенно. Нужно менять маршрут выгула только тогда, когда пес привыкнет, освоится и уже не будет так сильно интересоваться окружающими деталями.

Кинолог особо отметил, что собака во время прогулки должна получить новую информацию и изучить окружающий мир. Кроме того, в прогулку следует включать игры, например, с мячом. Это позволит увлечь собаку, дав возможность избавиться от скопившейся энергии.

Голубев также сказал, что продолжительность выгула должна изменяться в соответствии с конкретной погодой. Но, желательно, чтобы она была не короче 15-20 минут.

До этого сообщалось, что бездомный кот самостоятельно посещает ветеринарную клинику на Сахалине.

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