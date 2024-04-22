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Минцифры подключит госкомпании к эксперименту по кадровому электронному документообороту

«Ъ»: к проекту по кадровому электронному документообороту подключат госкомпании

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Shutterstock

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает включить государственные организации в пилотный проект по использованию кадрового электронного документооборота. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника, для этого государственным компаниям будет дан доступ к «Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы» (ЕИСУКС). Ожидается, что после завершения эксперимента электронный документооборот будет внедрен в государственных структурах повсеместно.

Отмечается, что к проекту собираются подключить госкорпорации и госкомпании, государственные внебюджетные фонды, публично-правовые компании и «организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами». Они получат право работать в системе ЕИСУКС, на базе которой будут создаваться, подписываться и храниться кадровые документы.

Эксперимент начался 1 июня 2023 года и завершится 31 мая 2024 года.

10 апреля председатель Совета по развитию цифровой экономики РФ Артем Шейкин сообщил, что Минцифры подготовило законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи денежные счета наложен арест.

До этого в Минцифры предложили новые правила для провайдеров и управляющих компаний в области проектов и актов монтажа сетей.

Ранее ЦБ облегчил валютный контроль для компаний-экспортеров.

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