Место протечки дамбы в Ишиме укрепили мешками с песком

В дамбе в Ишиме Тюменской области нашли протечку, участок укрепили мешками с песком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, патруль своевременно обнаружил протечку между пешеходным и автомобильным мостами. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища оперативно укрепили место мешками с песком.

21 апреля глава муниципалитета Сергей Ломовцев заявил, что свыше тысячи жителей Ишимского района были эвакуированы из мест подтопления на реке Ишим.

В этот же день Моор сообщил, что прирост уровня воды в реке Ишим замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр.

Также губернатор заявил, что заглушка не выдержала напор воды вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе.

Ранее уровень воды в реке у Ишима побил рекорд 2017 года.