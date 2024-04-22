Спецслужбы Грузии проверяют информацию о возможных терактах в школах

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) в связи с информацией о якобы готовящихся террористических актах в школах начала проведение проверки. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Ранее один из недавно созданных русскоязычных Telegram-каналов сообщил, что 22 апреля в школах Грузии может произойти ряд терактов. Это информация вызвала в грузинском обществе огромный ажиотаж. Некоторые родители в понедельник не пустят своих детей на занятия.

Связи с этим СГБ заявила о принятии всех необходимых мер безопасности. В частности, в нескольких школах были проведены оперативно-разыскные мероприятия, которые не выявили ничего подозрительного. Так, не была подтверждена информация об оружии, которое якобы видели в одном из средних учебных заведений Тбилиси.

До этого власти Грузии назвали условие для пересмотра закона об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что Закон об иноагентах может навредить процессу вступления Грузии в Евросоюз.