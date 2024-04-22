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Бывший боец ЧВК «Вагнер» расчленил петербурженку

«Фонтанка»: в Ленобласти экс-боец ЧВК «Вагнер» расчленил жительницу Петербурга

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Ленинградской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) экс-боец частной военной компании (СВО) «Вагнер» расчленил женщину и спрятал ее останки в два чемодана. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, недавно в полицию обратилась 20-летняя дочь пропавшей жительницы поселка Никольское Ленобласти. Сотрудники уголовного розыска в ночь на 21 апреля посетили квартиру, где произошло преступление. Правоохранители задержали 42-летнего Алексея Серова. Также они обнаружили в квартире чемодан с останками женщины. Второй чемодан мужчина выкинул в окно во время обыска.

«Серов достаточно скоро признался, как расчленял женщину после ссоры», — сказано в сообщении.

Как сообщает «Фонтанка», мужчина приехал на заработки в Ленинградскую область после возвращения из зоны СВО летом 2023 года. По данным издания, до службы в ЧВК «Вагнер» он с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство в колонии в Удмуртии.

До этого стало известно, что в Москве экс-участник ЧВК «Вагнер» убил сожительницу и отрезал ей ухо.

Ранее судимый экс-боец ЧВК «Вагнер» застрелил сургутского бизнесмена на глазах у его семьи.

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