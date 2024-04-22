Красногорский суд взыскал в пользу государства с поставщиков оборудования 300 млн рублей

Поставщики светового и звукового оборудования в связи с решением суда вынуждены будут возвратить государству полученные в качестве необоснованного дохода 300 млн руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Генеральная прокуратура, действуя в интересах Российской Федерации, обратилась в Красногорский городской суд Московской области к компаниям «Дон Мьюзик», «Сценасвета», «Стройконцепт», «Согласие» и двум индивидуальным предпринимателям с иском о взыскании дохода, который был получен в результате нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

Речь идет о поставке и установке светового и звукового оборудования в дома культуры и на различные мероприятия, включая молодежный форум «Машук». В ходе проведенных проверок торгов антимонопольная служба Ставропольского края выявила десятки случаев с признаками картельного сговора. Так, компании, участвовавшие в одних и тех же торгах, имели общее руководство, сотрудников, вели единую бухгалтерию и даже располагались по одному адресу.

Всего за три года участники картеля выиграли 82 тендера по поставке и установке светового и звукового оборудования в домах культуры и культурных центрах Ставропольского и Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, а также в Москве. В результате этого государству был нанесен ущерб на сумму более 300 млн рублей.

Красногорский суд, получив иск Генеральной прокуратуры, признал заключенные контракты ничтожными и постановил вернуть государству все незаконно полученные средства.

До этого сообщалось, что на блогера Валерию Чекалину (псевдоним — Лерчек) из-за долга в 22 млн рублей логистическая компания подала в суд.

Ранее в Москве арестовали обвиняемых в поставке некачественных продуктов в Вооруженные силы РФ.