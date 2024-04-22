Флеболог рассказал, какие болезни вен опасны для жизни

Большинство людей, страдающих заболеваниями вен, даже не подозревают о тех последствиях, которые они могут иметь для здоровья, заявил врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай. О том, какие болезни вен опасны для жизни, он рассказал «Газете.Ru».

«Вены нижних конечностей — это не единственная мишень, по которой «бьют» болезни венозной системы. Верхние конечности, органы малого таза тоже находятся в зоне повышенного риска», — сказал Лахмай.

Говоря о венозных заболеваниях, которые могут вызвать серьезные осложнения со здоровьем у определенной группы людей, он отметил варикоз — распространенное заболевание, часто встречающееся у людей, работающих весь день «на ногах» (спортсмены, официанты, бариста, продавцы, стилисты и т.д.), а также у гипертоников, диабетиков и беременных женщин.

«Основная причина варикоза — в нарушении венозного оттока крови, связанного с дисфункцией специальных клапанов, с помощью которых кровь циркулирует по глубоким и поверхностным венам. В идеале клапаны помогают глубоким венам втягивать кровь из поверхностных, вследствие чего кровь поднимается вверх от ног к сердцу. При сбое в работе клапанов начинается обратный отток крови по сосудам к нижним конечностям. Это приводит к вздутию, увеличению и деформации вен», — объяснил врач.

Наиболее тяжелыми осложнениями варикоза, по его словам, являются тромбозы, геморрой, а также одно из самых распространенных заболеваний у мужчин — варикоцеле (аномальное расширение вен семенного канатика), которое в некоторых случаях может привести к мужскому бесплодию.

Другая опасная патология вен, о которой рассказал специалист, — флебит. Это воспалительное заболевание, затрагивающее стенки поверхностных вен.

«Длительный воспалительный процесс способствует нарушению кровотока в венах и образованию тромбов. Внешне заболевание проявляется покраснением, отечностью и болью в зоне поражения, иногда в сочетании с повышенной температурой. В запущенной форме флебит может перерасти в тромбофлебит (воспаление сосудов, сопровождающееся образованием тромбов)», — предупредил флеболог.

Венозная недостаточность — еще одно заболевание, которое можно включить в список болезней, опасных для здоровья и жизни. Чаще всего развитие болезни провоцируют лишний вес и силовой спорт (тяжелая атлетика) с большой нагрузкой на ноги, а также ношение обуви на высоком каблуке и носков с тугой резинкой.

Как отметил врач, ощущение сдавливания и тяжести в ногах — сигнал о том, что венозные клапаны перестали справляться со своей работой, а значит, это с большой вероятностью может привести к нарушению кровотока и появлению выраженного сосудистого рисунка на ногах. Самые опасные последствия болезни — острые тромбозы вен и трофические язвы на нижних конечностях. Их запущенное состояние повышает риск развития гнойного воспаления.

«Профилактика венозных заболеваний — лучший способ сохранить свои вены здоровыми и избежать осложнений. Следите за своим весом, занимайтесь умеренно спортом и откажитесь от частого посещения саун и бань. Так вы снизите риски варикоза и более серьезных проблем», — посоветовал Лахмай.

Ранее был назван рост, связанный с высоким риском тромбов в ногах.