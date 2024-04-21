Огонь ликвидирован на одном из крупнейших рынков Астрахани

Пожарные успешно потушили возгорание на территории одного из крупнейших рынков в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России ТАСС.

«Пожар на рынке в Астраханской области ликвидирован. Продолжается процесс охлаждения и разбора конструкций», — уточнили в пресс-службе.

Крыша магазина и торговые павильоны загорелись вечером в воскресенье. Исходная площадь возгорания составила 650 квадратных метров, затем увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Более 100 человек были эвакуированы. В пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области уточнили, что огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города «Большие Исады».

20 апреля поступили сообщения, что в Башкирии начали гореть леса из-за аномальной жары. В Абзелиловском районе загорелись леса. Площадь пожара при его обнаружении составляла 0,47 га. Пожар был ликвидирован на площади 0,5 га. Среднесуточная температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на 7-12 градусов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.