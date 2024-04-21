Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огонь ликвидирован на одном из крупнейших рынков Астрахани

В Астрахани ликвидировали открытое горение на одном из крупнейших рынков

close
100%
«МЧС России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС России»

Пожарные успешно потушили возгорание на территории одного из крупнейших рынков в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России ТАСС.

«Пожар на рынке в Астраханской области ликвидирован. Продолжается процесс охлаждения и разбора конструкций», — уточнили в пресс-службе.

Крыша магазина и торговые павильоны загорелись вечером в воскресенье. Исходная площадь возгорания составила 650 квадратных метров, затем увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Более 100 человек были эвакуированы. В пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области уточнили, что огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города «Большие Исады».

20 апреля поступили сообщения, что в Башкирии начали гореть леса из-за аномальной жары. В Абзелиловском районе загорелись леса. Площадь пожара при его обнаружении составляла 0,47 га. Пожар был ликвидирован на площади 0,5 га. Среднесуточная температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на 7-12 градусов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами