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На Украине объяснили причину отправки повесток умершим

Причиной отправки повесток умершим украинцам назвали ошибки с обновлением данных

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Инциденты с отправкой повесток умершим украинцам связаны с тем, что информация о них не обновляется в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом говорится в сообщении Киевского городского ТЦК.

«Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», – сказано в публикации.

В киевском военкомате отметили, что ошибочные данные о гражданах могут подавать и другие государственные реестры, поэтому ТЦК не владеют полной и достоверной информацией о лицах, подлежащих военной службе.

21 апреля сообщалось, что на Украине пытались мобилизовать умершего спортивного журналиста Артема Франкова.

Накануне на западе Украины произошло нападение на сотрудника местного военкомата, из-за чего военнослужащему пришлось открыть стрельбу.

Ранее на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу.

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