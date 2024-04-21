На Украине объяснили причину отправки повесток умершим

Инциденты с отправкой повесток умершим украинцам связаны с тем, что информация о них не обновляется в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом говорится в сообщении Киевского городского ТЦК.

«Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», – сказано в публикации.

В киевском военкомате отметили, что ошибочные данные о гражданах могут подавать и другие государственные реестры, поэтому ТЦК не владеют полной и достоверной информацией о лицах, подлежащих военной службе.

21 апреля сообщалось, что на Украине пытались мобилизовать умершего спортивного журналиста Артема Франкова.

Накануне на западе Украины произошло нападение на сотрудника местного военкомата, из-за чего военнослужащему пришлось открыть стрельбу.

Ранее на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу.