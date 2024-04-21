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В правительстве Молдавии предложили избавиться от оппозиции

Молдавский министр Спыну предложил избавиться от представителей оппозиции

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Михай Карауш/РИА Новости

Вице-председатель правящей молдавской партии «Действие и солидарность» (PAS), министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиционных политиков в стране на фоне создания в Москве оппозиционного блока «Победа-Виктория». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся страна видела предателей нации в Москве. <...> Некоторые все еще прячутся в Кишиневе, за различными партиями. В следующие годы мы должны избавиться от них», – заявил Спыну.

По его словам, созданный в России блок «Виктория-Победа» является преступным, а его участники обслуживают Кремль.

21 апреля в российской столице прошел съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление страны в Евразийский экономический союз. На форуме было объявлено о создание блока «Победа-Виктория», в который вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

В правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) осудили съезд оппозиционных политиков Молдавии в Москве.

Ранее молдавский оппозиционер Шор заявил о формировании ГУЛАГа в Молдавии.

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