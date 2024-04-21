В Крыму заявили, что с момента передачи полуострова Украине его жители пытались вернуться в РФ

Жители Крыма надеялись на возвращение в состав России все годы с момента передачи полуострова Украине первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Об этом сообщил сенатор от республики Сергей Цеков в эфире Первого канала в программе «Большая история».

По его словам, если в советское время жители полуострова не задумывались о принадлежности Крыма к УССР, то в 90-м году крымчане вдруг ощутили, что могут оказаться за пределами своей родины.

«Протесты против акта передачи Крыма из состава России в состав Украины проходили практически все годы нашего нахождения в составе независимой Украины. Последняя акция протеста прошла 19 февраля 2014 года, как раз буквально за несколько дней до возвращения Крыма в состав России», – отметил Цеков.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире передачи добавил, что решение о передаче полуострова Украине противоречило конституции СССР. По его словам, передача является преступлением уполномоченных органов.

В марте глава СВР РФ Сергей Нарышкин назвал ошибкой решение Никиты Хрущева присоединить Крым к УССР.

Ранее Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР.