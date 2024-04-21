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В Харькове произошел взрыв

«Зеркало недели»: в украинском Харькове произошел взрыв

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Global Look Press

В украинском Харькове произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога. При этом подробности происшествия не приводятся.

До этого сообщалось, что звуки взрывов раздались в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями. Журналисты отметили, что произошло несколько взрывов. Однако другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются. При этом, по данным специального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в городе не объявлялась. То же касается подконтрольных украинским властям территорий Херсонской области.

Накануне вечером украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах сразу в двух городах страны. Речь идет о Херсоне и Харькове. Журналисты уточнили, что взрывы были зафиксированы в 22:56 и 23:05 соответственно.

В тот же день несколько взрывов произошло в городе Одессе и недалеко от города Черноморска. Тогда на территории Одесской области сработали сирены воздушной тревоги. Но иные детали, включая причины и точные места взрывов, не раскрывались.

Ранее в городе Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов.

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