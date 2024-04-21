Более тысячи жителей эвакуированы из Ишимского района

Свыше тысячи жителей Ишимского района Тюменской области были эвакуированы из мест подтопления на реке Ишим. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ломовцев, передает РИА Новости.

«Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации «поводок». Мы эвакуировали более тысячи наших земляков. Многие из них сейчас находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей», — сообщил Ломовцев.

По его словам, часть жителей находятся в пунктах временного пребывания. «Быт, жизнь организованы, все под контролем», — добавил чиновник.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что прирост уровня воды в реке Ишим замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр. При этом он подчеркнул, что данные показатели не должны никого успокаивать и важно не терять бдительность.

Также Моор рассказал, что спасатели работают на дамбе вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области, где заглушка в трубе не выдержала напора воды. По его словам, здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы заблокировать трубу.

Ранее правительство Тюменской области сообщило о превентивном отключении света в Ишиме.