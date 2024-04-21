Москвичей предупредили о ливне с грозой в ближайшие два часа

Главное управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей столицы о ливневом дожде с грозой в ближайшие два часа в отдельных районах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

В ведомстве отметили, что непогода ожидается и в первой половине ночи 22 апреля преимущественно в ТиНАО.

В связи с непогодой водителям рекомендовали не превышать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, в МЧС посоветовали избегать внезапных обгонов и перестроений.

Пешеходов в пресс-службе предостерегли от нахождения рядом с рекламным щитам и шаткими конструкциями.

До этого синоптики рассказали об ухудшении погоды в столице после 25 апреля.

Ранее ученые заявили, что дождливая погода может улучшить внимание и память.