В Германии панельные дома времен ГДР признали памятниками архитектуры

Панельные дома, которые строили в Германии во времена социализма, признали памятниками архитектуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Речь идет о панельных домах Wohnungsbauserie 70 (WBS 70), которые разработали в 1970 году в ГДР, а в 1973-м началось их строительство.

До 1990 года в Восточной Германии ввели в эксплуатацию около 1,3 миллиона новых квартир. С тех пор многие из них были снесены, однако в стране осталось несколько оригинальных домов проекта WBS 70.

Глава службы по охране памятников Лейпцига Клаус Йештедт добавил, что в Ростоке, Дрездене, Гере, Галле и Бернау целые панельные микрорайоны признали памятниками.

До этого в Германии археологи обнаружили крупное поселение возрастом около 4,5 тысячи лет на площадке, предназначенной для строительства завода по производству микрочипов американской компании Intel. Ученые уже нашли остатки более 50 зданий на территории в городе Магдебурге. Постройки имели овальную форму, характерную для северной Германии и Скандинавии. Большинство домов имели 10 метров в длину и четыре в ширину, а одно сооружение оказалось 15 на пять метров.

Ранее в Екатеринбурге начали сносить старинный дом после реставрации.