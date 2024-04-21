В Самаре драка и избиение мужчины закончились стрельбой

Жители Самары устроили драку на парковке. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел на Солнечной улице. По словам автора видео, во время потасовки звучали выстрелы.

На кадрах с места инцидента заметно, как один из участников вместе с девушкой подходит к машине, но в какой-то момент на него нападает мужчина и начинает избивать кулаками. В какой-то момент со спины на первого мужчину нападает еще один. Пострадавший падает на асфальт, и девушка пытается разнять драку, но сделать это не получается.

В комментарии для журналистов сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону сообщили, что на данный момент уточняют информацию о произошедшем.

До этого в Ленобласти произошла потасовка со стрельбой. По информации источников, проходившим мимо подростков людям не понравилось, что школьники матерятся. В результате двоих несовершеннолетних и мужчину задержали сотрудники супермаркета и передали правоохранителям.

Ранее в Подмосковье пуля от пневматического пистолета случайно попала девочке в сердце.