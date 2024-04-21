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В Самаре драка и избиение мужчины закончились стрельбой

В Самаре мужчины и одна девушка устроили драку со стрельбой

Жители Самары устроили драку на парковке. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел на Солнечной улице. По словам автора видео, во время потасовки звучали выстрелы.

На кадрах с места инцидента заметно, как один из участников вместе с девушкой подходит к машине, но в какой-то момент на него нападает мужчина и начинает избивать кулаками. В какой-то момент со спины на первого мужчину нападает еще один. Пострадавший падает на асфальт, и девушка пытается разнять драку, но сделать это не получается.

В комментарии для журналистов сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону сообщили, что на данный момент уточняют информацию о произошедшем.

До этого в Ленобласти произошла потасовка со стрельбой. По информации источников, проходившим мимо подростков людям не понравилось, что школьники матерятся. В результате двоих несовершеннолетних и мужчину задержали сотрудники супермаркета и передали правоохранителям.

Ранее в Подмосковье пуля от пневматического пистолета случайно попала девочке в сердце.

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