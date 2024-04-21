В Краснодаре около многоэтажки нашли выпавшего из окна 11-го этажа подростка

Жители Краснодара заметили под окнами многоэтажки школьника. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел на улице Адмирала Серебрякова. По словам очевидцев, 15-летний подросток пролетел 11 этажей. Известно, что молодой человек учился в местной школе. О том, по какой причине он выпал из окна, неизвестно.

После обнаружения юноши, на место вызвали скорую. Медики помочь школьнику не смогли.

В комментарии для журналистов представители СК РФ по региону сообщили, что на данный момент проводятся необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Перми маленький ребенок выпал из окна многоэтажки. Несовершеннолетнего обнаружили около дома и вызвали скорую помощь. Медики не обнаружили серьезных травм, но все равно отправили его на обследование в детскую больницу.

По словам местных жителей, они не смогли попасть в квартиру семьи ребенка, так как родители крепко спали. До инцидента они не оказывались в поле зрения правоохранителей.

Ранее в Петербурге ученица четвертого класса сбежала из дома через окно.