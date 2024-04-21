Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре около многоэтажки нашли выпавшего из окна 11-го этажа подростка

В Краснодаре подросток выпал из окна 11-го этажа

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Жители Краснодара заметили под окнами многоэтажки школьника. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел на улице Адмирала Серебрякова. По словам очевидцев, 15-летний подросток пролетел 11 этажей. Известно, что молодой человек учился в местной школе. О том, по какой причине он выпал из окна, неизвестно.

После обнаружения юноши, на место вызвали скорую. Медики помочь школьнику не смогли.

В комментарии для журналистов представители СК РФ по региону сообщили, что на данный момент проводятся необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Перми маленький ребенок выпал из окна многоэтажки. Несовершеннолетнего обнаружили около дома и вызвали скорую помощь. Медики не обнаружили серьезных травм, но все равно отправили его на обследование в детскую больницу.

По словам местных жителей, они не смогли попасть в квартиру семьи ребенка, так как родители крепко спали. До инцидента они не оказывались в поле зрения правоохранителей.

Ранее в Петербурге ученица четвертого класса сбежала из дома через окно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами