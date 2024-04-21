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«До сих пор не верю»: знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии

Жительница Бурятии назвала благополучной семью убитой главы села Тунка

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Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

В Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, в убийстве женщины подозревают ее супруга. Жительница села и знакомая погибшей Татьяна рассказала «Газете.Ru», что семья была благополучной, муж Леонтьевой был общительным, зимой работал кочегаром, а летом супруги разводили скот. Татьяна отметила, что погибшая была добрым человеком и много сделала для жителей села.

«Семья была благополучная, у них все было хорошо. Я просто до сих пор не верю, что так случилось. [Муж Леонтьевой] зимой работал в СПТУ (сельском профессиональном техническом училище. — Газета.Ru) кочегаром, в теплое время года дома они держали скот, все по дому делал. Я не замечала за ним агрессию, общительный, но в семье — не знаю. Тася работала в администрации, она много сделала для нашего села, всем помогала. Когда к ней ни обратишься, помогала решить любую проблему, светлый, хороший, добрый человек», — сказала она.

21 апреля издание mk.ru сообщило о смерти главы бурятского села Тунка Таисии Леонтьевой. Отмечается, что накануне пара ходила в гости, после возвращения домой между ними возник конфликт. По данным издания, когда Леонтьева легла спать, супруг взял ружье и выстрелил ей в голову – женщина скончалась на месте.

В управлении Следственного комитета в Бурятии заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Таисия Леонтьева возглавляла администрацию села Тунка с 2018 года. Ей было 40 лет.

Ранее в Госдуме рассказали о зарезавшем жену справедливороссе из Твери.

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