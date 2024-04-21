Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл оценил запрет в отношении него на въезд в Европу

Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в страны Европы

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенные против него санкции и запрет на въезд в ряд стран связаны с тем, что Русская православная церковь идет по своему пути развития. Его слова приводит ТАСС.

«Запрещают выезжать на территории Европы патриарху — персона нон грата... Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ — духовно возглавляет, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития», — сказал он.

По его словам, Россия своим развитием, своей системой ценностей бросает вызов другим.

«Может быть, потому что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают патриарху ездить за границу теперь?» — задался он вопросом.

Патриарх отметил, что за свою жизнь посетил более 120 стран на всех континентах «в разные исторические эпохи».

В настоящее время он находится в санкционных списках Великобритании, Чехии и Канады, также ему запретили въезд в Эстонию.

До этого глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений сообщил, что покидает страну из-за решения эстонских властей не продлевать его временный вид на жительство.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, кто может считать себя русским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами