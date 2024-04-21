Патриарх Кирилл оценил запрет в отношении него на въезд в Европу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенные против него санкции и запрет на въезд в ряд стран связаны с тем, что Русская православная церковь идет по своему пути развития. Его слова приводит ТАСС.

«Запрещают выезжать на территории Европы патриарху — персона нон грата... Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ — духовно возглавляет, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития», — сказал он.

По его словам, Россия своим развитием, своей системой ценностей бросает вызов другим.

«Может быть, потому что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают патриарху ездить за границу теперь?» — задался он вопросом.

Патриарх отметил, что за свою жизнь посетил более 120 стран на всех континентах «в разные исторические эпохи».

В настоящее время он находится в санкционных списках Великобритании, Чехии и Канады, также ему запретили въезд в Эстонию.

До этого глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений сообщил, что покидает страну из-за решения эстонских властей не продлевать его временный вид на жительство.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, кто может считать себя русским.