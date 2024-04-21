Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить справки онлайн

Жителям Московской области напомнили о возможности оформить 9 видов медицинских справок онлайн в рамках проекта «Онлайн-поликлиника», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, цифровой формат помогает пациентам сэкономить время и не посещать поликлинику.

Он отметил, что справка хранится в личном кабинете на портале «Госуслуг», поэтому она не потеряется.

Сапанюк добавил, что всего с начала 2024 года жители Подмосковья оформили почти 70 тыс. медицинских справок онлайн.

Получить справку в цифровом формате можно на портале «Госуслуги» в разделе «Электронные медицинские документы».