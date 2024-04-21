В Финляндии решили не убирать дорожные знаки с упоминанием Петербурга

Финские власти не намерены убирать дорожные знаки с упоминанием Санкт-Петербурга с автомобильных магистралей, несмотря на закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе. Об этом заявил представитель агентства транспортной инфраструктуры страны Туомас Остерман, сообщает STT.

В материале подчеркивается, что пункты пропуска на границе между Финляндией и РФ «вряд ли откроются в скором времени». Однако руководство страны решило пока не трогать указатели с упоминанием Санкт-Петербурга, установленные на трассах.

«Разумеется, мы не будем их активно добавлять или обновлять», — уточнил Остерман.

Он отметил, что решение о замене дорожных знаков при их повреждении принимается отдельно в каждом из случаев. При этом чем дальше указатель находится от границы, тем выше вероятность отрицательного решения по данному вопросу.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила, что финские власти намерены ввести новые ограничения в рамках закрытия КПП на границе двух государств. В частности, с 15 апреля приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через пропускной пункт «Нуйямаа». Также морские КПП «Сантио» и «Хаапасаари» были закрыты на неопределенный срок.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб выступил за полное закрытие границы с РФ.