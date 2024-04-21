В Финляндии решили не убирать дорожные знаки с упоминанием Петербурга

Финские власти не намерены убирать дорожные знаки с упоминанием Санкт-Петербурга с автомобильных магистралей, несмотря на закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе. Об этом заявил представитель агентства транспортной инфраструктуры страны Туомас Остерман, сообщает STT.
В материале подчеркивается, что пункты пропуска на границе между Финляндией и РФ «вряд ли откроются в скором времени». Однако руководство страны решило пока не трогать указатели с упоминанием Санкт-Петербурга, установленные на трассах.
«Разумеется, мы не будем их активно добавлять или обновлять», — уточнил Остерман.
Он отметил, что решение о замене дорожных знаков при их повреждении принимается отдельно в каждом из случаев. При этом чем дальше указатель находится от границы, тем выше вероятность отрицательного решения по данному вопросу.
13 апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила, что финские власти намерены ввести новые ограничения в рамках закрытия КПП на границе двух государств. В частности, с 15 апреля приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через пропускной пункт «Нуйямаа». Также морские КПП «Сантио» и «Хаапасаари» были закрыты на неопределенный срок.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб выступил за полное закрытие границы с РФ.