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В Бурятии подозревают мужчину в убийстве супруги — главы села

MK.RU: в Бурятии подозревают мужчину в убийстве супруги — главы села Тунка

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Shutterstock

В Бурятии подозревают мужчину в убийстве супруги Таисии Леонтьевой — главы села Тунка. Об этом пишет mk.ru.

Предполагается, что муж Леонтьевой застрелил ее во сне после ссоры. Мужчина стрелял прямо в голову. Чиновница умерла на месте. Сам предполагаемый убийца находится в больнице, он задержан.

Таисия Леонтьева возглавляла администрацию села Тунка с 2018 года. Ей было 40 лет. Как сообщает Арис Уг Online, женщина умерла в 4:00 по местному времени 21 апреля, или в 23:00 20 апреля по мск.

В управлении Следственного комитета в Бурятии заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Песков заявил, что в России нет тенденций с домашним насилием, вызывающих беспокойство.

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